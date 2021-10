Sipam prevê chegada de frente fria ao Acre neste sábado; confira na previsão do tempo

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que uma frente fria chega ao Acre neste sábado e aumenta a instabilidade em todo o estado.

A previsão para este dia é de sol entre muitas nuvens, com predomínio de céu nublado e períodos de encoberto em todas as áreas. Entre a tarde e a noite ocorrem pancadas de chuva com trovoadas.

Há possibilidade de chuva forte com grandes acumulados de chuva em todo o estado.

Esta frente fria trará mais um evento de friagem ao estado, que deve chegar a partir da tarde no Acre, mas neste sábado ainda terá calor e tempo abafado na maior parte do dia.