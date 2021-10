Site nacional diz que Jorge Viana tem dever ‘moral e histórico’ de concorrer ao Governo do Acre

Em um artigo publicado no site Brasil 247, o jornalista acreano Romerito Aquino afirma que Jorge Viana (PT) deve disputar o governo do Acre para “salvar a sua população da incompetência e da corrupção que assolou o atual governo bolsonarista do estado”.

Em seu texto, o jornalista coloca na conta do petista a responsabilidade, já que é o único com chances reais de derrotar o atual governador Gladson Camel e tem ainda o “dever moral e histórico” de evitar que o princípio sustentável da “florestania”, marca do seu governo, seja ‘dizimado’ por mais por mais quatro longos anos.

“Que é o que deve ocorrer caso o bolsonarista Gladson Cameli seja reeleito governador para voltar visitar a segunda aldeia indígena no Acre apenas para tirar fotos com a familia e publicá-las em manchetes de sua mídia local toda comprada, dando a entender da forma mais hipócrita e bossal possível, que se preocupa com os índios”, diz trecho.