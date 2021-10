Sobrinho é esfaqueado por tio após livrar próprio pai de ser morto em Rio Branco

O jovem Cauã da Silva Campos foi ferido com três golpes de faca na noite deste domingo (10), em uma residência localizado na Avenida Getúlio Vargas, no Conjunto Procon, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Cauã estava na companhia de vários familiares quando acabou acontecendo um discussão entre o pai e um tio da vítima. O tio, de posse de uma faca, tentou matar o pai de Cauã, que saiu em defesa do homem e foi ferido por três golpes, sendo um golpe na mão e dois nas costas. Após ser furado, o jovem ainda conseguiu correr para dentro da casa. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde do homem é estável.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o autor do crime, fizeram buscas na região, mas não encontraram ele. O caso será investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).