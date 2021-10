Sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar será em 1º de abril de 2022

O sorteio para a definição dos grupos da Copa do Mundo do Catar será realizado no dia 1º de abril. A Fifa celebrará o evento em Doha, capital do país-sede do Mundial, após a realização do 72º Congresso da entidade máxima do futebol.

Diferentemente de outros anos, o sorteio será feito no ano da Copa. Isso ocorre devido a alguns fatores. O primeiro deles é que o Mundial será realizado no fim de 2022, entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro, para evitar que os jogos sejam realizados sob altíssima temperatura. O segundo motivo é o adiamento de jogos das Eliminatórias diante da crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus. A confirmação da data também causará algumas mudanças no modelo do sorteio. Na Copa de 2018 (Rússia), os potes foram definidos de acordo com a posição das equipes no ranking da Fifa. Em edições anteriores, o ranking servia apenas para definir os cabeças-de-chave, e os demais potes respeitavam o continente a que cada seleção pertencia.