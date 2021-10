Subprefeitos são apresentados formalmente às secretarias municipais em CZS

Os sete subprefeitos estiveram na manhã desta terça, 19, na sede administrativa da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em visita às secretarias municipais. O objetivo foi estreitar a relação entre os representantes legitimamente eleitos das vilas e a gestão. A intenção do prefeito Zequinha Lima, é de que os subprefeitos ajudem a gestão a conhecer mais de perto os problemas e necessidades de cada comunidade, ao passo que a gestão ajuda a solucioná-los.

Cerca de 40% da população do município de Cruzeiro do Sul está na zona rural, o que traz dificuldades para que a gestão saiba com precisão a necessidade destes moradores. Através de uma gestão compartilhada com os subprefeitos, é possível planejar e alocar recursos de maneira a trazer mais benefícios.

Eleitos em setembro por meio de eleição direta e empossados em outubro, estiveram presentes os subprefeitos das Vilas Santa Rosa, São Pedro, Liberdade, Pentecostes, Santa Luzia, Assis Brasil e Lagoinha.

“Acho que nunca houve antes essa iniciativa de trazer todos os subprefeitos para conhecer as secretarias. Isso mostra que a atual gestão está nos dando a oportunidade de trabalhar junto nas comunidades. Com isso vamos trabalhar para melhorar cada vez mais nossas vilas”, disse Mauricio Oliveira, subprefeito da Vila Santa Rosa.

“Essa iniciativa vai facilitar muito para nós trabalharmos. É difícil, mas com essa ideia de conhecer os secretários, a gente vai conseguir, deste modo fica melhor para a gente trabalhar”, disse o subprefeito Liberman, da Vila Pentecostes.

Para Quedma Oliveira, subprefeita da Vila Liberdade, a iniciativa da gestão ajuda a tranquilizar os subprefeitos acerca dos inúmeros desafios que deverão enfrentar: “É gratificante a gente saber que termos uma gestão com quem podemos contar: faz a gente se sentir parte da gestão, porque quando a gente assume uma vila a gente sente o peso da responsabilidade, mas sabendo que podemos contar com esse apoio das secretarias, isso nos tranquiliza e a comunidade só tem a ganhar com isso”, disse.

“É muito positivo essa conversa com todos os secretários. Isso vai facilitar, abrir portas para que tenhamos uma gestão mais tranquila. Estreita nossa relação, e quem ganha com isso é a comunidade”, disse o subprefeito Maciel, da Vila Assis Brasil.

O processo de estreitar os laços entre gestão e subprefeituras foi conduzido pelo secretário de articulação política, José Maria Freitas.

“Através de uma determinação de nosso prefeito Zequinha Lima foi proporcionada uma visita às estruturas físicas da prefeitura, ao ambiente de cada secretário e havendo uma apresentação mútua a todas secretarias e equipes. O objetivo é ter esse diálogo com todos os secretários, aproximar os subprefeitos que foram eleitos de forma democrática, com a nossa gestão. As comunidades mais distantes, como por exemplo Liberdade e Alto Pentecostes, têm um diagnóstico dos principais problemas que suas comunidades enfrentam. Nós vamos apresentar nossos planejamentos estratégicos das secretarias para mostrar quais são os investimentos prioritários das nossas secretarias e eles vão também apresentar os principais problemas de cada comunidade para que a gente possa estabelecer uma boa relação. É a sociedade como um todo sai ganhando com isso”, explicou o secretário.

“Essa é uma determinação da nossa gestão. Não estamos apenas ajudando os subprefeitos, eles também estão nos ajudando a conhecer os problemas de sua comunidade, buscar soluções e tornar a gestão presente na vida dos moradores da zona rural”, disse o prefeito Zequinha Lima.

Fotos: Secom