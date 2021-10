Sucuri de 4 metros é retirada por bombeiros de dentro de empresa; vídeo

Maior espécie de cobra do Brasil, uma sucuri de quatro metros foi retirada nesta quinta-feira (28/10) do terreno de uma empresa na área urbana da cidade de Monte Mor, no interior de São Paulo. O resgate do animal, que também é chamado popularmente de anaconda, foi feito por voluntários do Corpo de Bombeiros do município paulista.

“É uma cobra bem venenosa, a sucuri chega até a oito metros. A cobra estava em um local de difícil acesso, ela tentava se esconder no buraco, mas conseguimos retirar”, disse Matheus Felonta de Mello, bombeiro voluntário de Monte Mor.

Os bombeiros ouviram relatos de que haveria outra sucuri-verde dentro da propriedade da empresa e investigam a localização do animal. Os voluntários pretendem averiguar o local na tarde desta sexta-feira (29/10).

