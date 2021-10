Superliga Feminina: rivais tentam dar fim a domínio mineiro

Por mais de uma década, dois clubes se alternaram no topo. No período, a torcida se acostumou a ver Rio e Osasco brigarem pelo título da Superliga Feminina a cada ano. Nas últimas três edições, porém, o domínio mudou de mãos. Minas e Praia Clube deram início a uma nova soberania nas quadras nacionais. Na nova temporada, que começa nesta quinta-feira, a dupla mineira se mantém como favorita à conquista. Outras equipes, porém, tentam acabar com a hegemonia rival.

Na temporada 2017/2018, o Praia Clube interrompeu o domínio do Rio de Janeiro, hoje Sesc-Flamengo, para conquistar seu primeiro título da Superliga. Nas duas edições seguintes, porém, caiu para o Minas na decisão. A equipe de Uberlândia chega à nova temporada com o status de maior favorita por conta dos últimos resultados. Neste mês, conquistou os títulos da Supercopa e do Sul-Americano justamente com triunfos sobre o maior rival.