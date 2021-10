Suspeito de estuprar e engravidar enteada de 10 anos é preso em Manaus

A vítima tinha 7 anos quando o padrasto começou a conviver com a mãe. Em depoimento, a menina disse que, depois de completar 8 anos, o suspeito a teria estuprado em pelo menos quatro ocasiões, enquanto a mãe dela dormia ou estava fora da casa, além de sofrer abusos constantes.

“Apesar de crer que é um pouco difícil uma criança desenvolver uma gestação de tantas semanas sem que ninguém observe, não conseguimos identificar na mãe que ela fosse conivente ou omissa. Era uma mãe que trabalhava, que saía para faculdade, a criança ficava em casa. O que deu para entendermos é que, de fato, ela não percebeu, a criança não falava. Quando ela percebeu que a criança estava com o abdômen inchado, levou ao médico. Nunca passou pela cabeça dela que seria uma gravidez”, disse a delegada.

A menina de 10 anos está sob os cuidados do pai, até que a mãe resolvesse a saída do padrasto de casa, para que não convivessem mais juntos. A delegada disse que o desejo da mãe foi claro ao querer a prisão do abusador. A guarda da criança não foi retirada da mãe.