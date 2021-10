Tamanduá aparece em loja de açaí e assusta cliente: ‘Não tinha com sabor de formiga’, brinca dono

Prestes a terminar o expediente, o proprietário de uma loja de açaí em Aquidauana, no Pantanal sul-mato-grossense, recebeu “um cliente inusitado”: um tamanduá-bandeira adulto. Sem cerimônias, ele entrou no local, há 3 dias, assustando uma pessoa que estava no estabelecimento.

“Eu estava no caixa, fazendo a contabilização e aguardando a saída da última cliente, prestes a fechar as portas, na noite de domingo (17), quando ele apareceu. Eu só tive tempo de encostar a portinha do caixa e ele passou ali por mim”, afirmou ao g1 o dono Augusto Rivero, de 32 anos.

Conforme Rivero, o estabelecimento foi inaugurado em dezembro de 2020 e fica perto da estação ferroviária, onde possui uma extensa vegetação próxima e animais selvagens convivem ali. No entanto, ele nunca tinha se deparado com uma espécie na loja.

“A cliente se assustou, gritou e aí ele já foi entrando, mas, ninguém mexeu com ele. O tamanduá passou pelos banheiros e depois foi para a sala de estoque, onde tem os freezers. Lá tem os motores, ele deitou ali e ficou por 1h15 mais ou menos. Nós chamamos a polícia ambiental depois, só que quem veio foi o Corpo de Bombeiros”, comentou.

Ao final, após o animal ser retirado, o proprietário do estabelecimento postou a foto nas redes sociais e brincou com a visita diferenciada. “Acho que ele queria um açaí com formiga, mas, esse sabor não temos aqui. Ele estava dormindo quando o levaram e o deixaram em uma área segura novamente”, finalizou.