Tanízio Sá anuncia afastamento do cargo de prefeito de Manoel Urbano

Em entrevista à Rádio Difusora na manhã desta quinta-feira (28), O Prefeito do município de Manoel Urbano Tanízio Sá estará entregando seu cargo para o seu vice Toscano para comandar o final do segundo mandato. De acordo Tanizio o seu afastamento é em decorrência do mesmo ir participar de mais um pleito eleitoral, só que desta vez como pré-candidato a deputado estadual pelo Estado do Acre.

Em entrevista Tanízio falou que quando o mesmo sai para concorrer à reeleição, já havia comunidade, que sua missão como Prefeito, seria cumprinda de forma clara e transparente, mas que o mesmo deixaria o seu cargo, para concorrer a uma nova caminhada em sua vida. Segundo Tanízio, ele quebrou o ditado popular de que “Santo de Casa não obra milagres”, pois hoje quem anda em Manoel Urbano já pode ver a diferença que está o município, pois saiu da lama para o asfalto entre outras ações em vários setores realizados na cidade, que vem deixando Manuel Urbano uma das belas cidades do Acre. Pois confio no meu vice, e seu que o mesmo irar também fazer um bom mandato, pois sempre compartilhamos as ações publicas. Relatou Tanizio.