Tarauacá: Senadora Mailza envia emenda de R$ 500 mil para reforma do Teatro José Potyguara

O Teatro José Potyguara em Tarauacá, primeiro teatro construído no Acre, vai passar por uma reforma com uma emenda de R$ 500 mil reais da senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC). O recurso já foi pago e está na conta da prefeitura.

Antigo prédio da Prefeitura de Tarauacá, o teatro municipal, hoje chamado Teatro José Potyguara é em homenagem ao ex-promotor Público de Tarauacá, e escritor cearense, autor, entre outros, de “Sapupema: contos amazônicos”, “Terra caída”, “Do seringal ao asfalto” e “Vidas marcadas”.

“Este ano, junto com a prefeita Néia, visitei o espaço, que está bem deteriorado e me comprometi com envio do recurso, que já está na conta da prefeitura para a reforma desse prédio tão importante para a cultura acreana e o povo tarauacaeunse. Estou muito feliz em contribuir”, disse Mailza.