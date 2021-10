TCE/RO abre seleção com salário de até R$ 7,8 mil

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE/RO, está com inscrições abertas de processo seletivo para seleção de bolsista Pesquisador Sênior.

As ofertas são para profissionais do ensino superior, nas áreas de engenharia e medicina ou enfermagem.

Inscrição para Processo Seletivo de Bolsista Pesquisador Sênior TCE/RO

As inscrições para o processo seletivo do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, estão abertas por meio do formulário eletrônico, no endereço: http://pesquisasls.tce.ro.gov.br/limesurvey/index.php/931128?lang=pt-BR.

O prazo de inscrição encerra no dia 11 de outubro de 2021.

Saiba mais detalhes a partir da página 46 do Diário Oficial do TCE, clicando aqui para visualizar o edital na íntegra.

A publicação do resultado definitivo do certame do TCE/RO, está prevista para data de 16/11/2021.

De acordo com o edital, o processo seletivo com vista a preencher 01 vaga de bolsista pesquisador sênior para auxiliar a Equipe Multidisciplinar para Execução do Projeto de Implantação da Unidade de Saúde Laboral do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

O valor da remuneração para o cargo de especialista sênior é de R$ 7.800,00. Já a jornada de trabalho será das 7h30min às 13h30min, de segunda a sexta.

O prazo de duração da bolsa terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado.

A seleção dos profissionais será realizada por meio de análise de currículo e avaliação de material original, produzido pelo candidato.