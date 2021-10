Tenho diabetes: Posso solicitar algum benefícios do INSS?

Uma dúvida comum entre os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é se quem é diabético tem direito a algum benefício previdenciário. A pergunta é pertinente, visto que mais de 13 milhões de brasileiros sofrem com diabetes no Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).Leia mais: INSS alerta para nova modalidade de golpes em aposentados e pensionistas

De antemão, a resposta é sim! A diabetes é uma doença que pode assegurar aos segurados do INSS alguns benefícios, entre eles o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, por exemplo. Enquanto o primeiro tem caráter temporário, o segundo pode perdurar de forma definitiva.

Mas atenção: a diabetes, inicialmente, não é uma considerada uma doença que incapacita a pessoa para a vida profissional. Sendo assim, é importante esclarecer que a enfermidade por si só não assegura o direito de benefícios do INSS. Isso porque, quando diagnosticada e controlada, o cidadão consegue conviver com doença sem que ela afete seu cotidiano laboral.

Por outro lado, com o passar o tempo, e observando a evolução da diabetes, é possível que o trabalhador tenha uma piora no quadro, impossibilitando a realização de atividades do dia a dia e acarretando na sua incapacidade temporária. Em casos mais avançados da doença, por exemplo, é comum também o diabético desenvolver cegueira ou amputar membros do corpo. Neste caso, a situação pode se configurar em aposentadoria por invalidez.

Carência e perícia médica

Para ter direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez , o segurado deve ter contribuído por pelo menos 12 meses junto ao INSS. Enquanto o afastamento no primeiro caso dura em média mais de 15 dias consecutivos, no segundo ele é permanente.