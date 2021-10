Tite convoca a seleção brasileira para as Eliminatórias com três ex-tricolores

Nesta sexta-feira, o técnico Tite convocou a Seleção brasileira a disputa dos próximos dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, que acontecem no mês de novembro. Entre os selecionados, estão três atletas ex-tricolores.

O primeiro deles é o zagueiro Thiago Silva, atualmente no Chelsea, da Inglaterra. Depois, o volante Fabinho, que defende as cores do Liverpool, também da Inglaterra. Por último, mais um volante: Gerson. O atleta formado em Xerém joga pelo Olympique de Marselha, da França.

O Brasil enfrenta Colômbia (em casa) e Argentina (fora) nos dias 11 e 16 de novembro. Veja a lista completa: