Tondela é “primeiro passo”: Flamengo planeja compra de clubes pela Europa e pelo mundo

O Flamengo corre para fechar, ainda em 2021, a compra do Tondela, clube de Portugal ao qual o time carioca pretende associar sua marca. Prazo “bem apertado” segundo o vice-presidente de finanças rubro-negro, Rodrigo Tostes, que, em entrevista exclusiva ao ge, revelou que a incursão em solo português é apenas o primeiro passo de um plano muito maior.

O objetivo é, em três anos, figurar nas seis primeiras posições do Campeonato Português. Segundo Tostes, esse é o período de “maturação” do projeto que, se der certo, abrirá caminho para a compra de outros clubes em França, Alemanha, Estados Unidos, África, China e onde mais houver possibilidade de investir.

No momento, a diretoria conversa com investidores que, na ideia do clube, farão aporte de 50 milhões de euros para a compra do Tondela. O Flamengo pretende se tornar um conglomerado de agremiações pelo mundo, espalhando a marca rubro-negra e aumentando a base de milhões de torcedores que tem no Brasil.

– Esse é só o primeiro passo. Essa estratégia não vai funcionar se for um clube só fora do Brasil. Todos (possíveis investidores) com quem estamos conversando colocam isso, a gente coloca isso. A gente quer ter um clube na Alemanha, um na Espanha, um na França, na África, na China, nos Estados Unidos, ou seja, não é um projeto de um clube só. (O tempo para início da segunda fase) Depende do sucesso do primeiro “case”. A gente precisa de pelo menos três anos para maturar esse projeto, levar o clube para as primeiras posições do Campeonato Português, essa é a ideia. Depois disso a gente pensa na fase dois – explicou Tostes.

