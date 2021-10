Torcida “Fogão Acre” realiza festa para 150 crianças no Jorge Kalume

Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910…o hino cantado por milhões de apaixonados botafoguenses espalhados pelo país ecoaram também em gestos de solidariedade e alegria no Acre.

A torcida organizada do “Fogão Acre”, ao exemplo dos anos anteriores, realizou uma grande festa para as crianças, dedicados ao seu dia na comunidade do bairro Jorge Kalume – Distrito Industrial de Rio Branco-Acre, em atividade realizada na terça-feira (12).

Essa foi mais uma das diversas ações sociais realizadas durante o ano pelos amantes do glorioso. No entanto, segundo o presidente da torcida organizada, Maire Castelo, a festa para as crianças teve um clima especial, com envolvimento de muitas pessoas, instituições e de membros da apaixonada torcida no Acre.

“Neste ano tivemos como parceiro a coordenação da Pastoral da Criança na comunidade São Pedro. A atividade envolveu mais de 150 crianças que desfrutaram de uma tarde inesquecível com brincadeiras, lanches e presentes e, como diz o hino do glorioso: Foste herói em cada jogo, Botafogo por isso é que tu és e hás de ser nosso imenso prazer…tu és glorioso, não pode perder, perder para ninguém”.

Feliz com o desfecho da festa destinado a criançada, o vice-presidente Cristiano Brasil, parabenizou a todos botafoguenses pela goleada de alegria e solidariedade as crianças do Acre.