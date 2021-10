Torcidas de Flamengo e Palmeiras criticam preços de ingressos da final

Faltando pouco mais de um mês para a final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, torcedores de ambos os clubes começam a se mobilizar por ingressos para garantir um lugar no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, para acompanhar a decisão. Entretanto, os valores cobrados nas entradas – o bilhete mais barato custará US$ 200 (cerca de R$ 1,1 mil na cotação atual) – mexeu com os ânimos de quem planejava ir ao jogo. Em resposta, as maiores torcidas organizadas dos finalistas publicaram notas oficiais repudiando o alto custo.

Na terça-feira (19/10), a Mancha Alviverde se posicionou sobre o tema, afirmando que a final será “para a elite”. A organizada ressaltou que poucos torcedores puderam acompanhar a final de 2020, no estádio do Maracanã, n Rio de Janeiro, por causa da pandemia do novo coronavírus. Menos de um ano após o duelo contra o Santos, que garantiu o bi do torneio para o time palmeirense, serão poucos os torcedores alviverdes que vão ter condições de assistir a decisão in loco por causa dos preços.

