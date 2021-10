Torneio de futebol beneficente é realizado para custear tratamento de ex-vereador de Plácido de Castro

Comunidade, amigos e familiares realizam atividades beneficentes para arrecadar dinheiro para custear um tratamento urgente fora do Estado do Acre, em decorrência de uma Metástase no pulmão, que agora se espalha pelo corpo de Gildomar Oliveira, conhecido como Charqueiro do Acre, ex-vereador do município de Plácido de Castro.

O Torneio de Futebol beneficente acontece dia 24 de outubro, a partir das 9h, na BR 364, no Campo do Monteirão, no KM 33. O torneio premiará os dois melhores colocados com uma novilha para o primeiro lugar, e um carneiro para o segundo lugar, com taxa de inscrição de R$150,00 por time.

Durante o dia haverá bingos, som ao vivo, venda de churrasquinho, torneio de sinuca com taxa de inscrição no valor de R$50,00 com um leitão como premiação. A premiação maior do bingo será uma bicicleta, as cartelas devem ser vendidas da seguinte forma: uma por R$10,00 e três por R$15,00.

Os artistas que participarão ao vivo durante o dia serão Bob Ney e Bob Nilton, Jerson Reis, Genildo Reis, Robson e Ramalho diretamente de Boca do Acre, Marquinho Delano e Jhon Rebis. De acordo com o promotor de eventos Tampinha Bitar, a população pode comparecer no dia destinado à arrecadação de dinheiro para a cirurgia de Charqueiro e aproveitar a música ao vivo e a comida, além dos torneios, que às 10h, dois times femininos abrirão a competição.

“Nós contamos com o apoio da Polícia Militar para a segurança do local e também pedimos a colaboração da Prefeitura de Rio Branco, com duas tendas para colocar no local. Além do apoio do Alecisom das Multidões e do vereador Magildo Lima”, afirma Tampinha.

De acordo com Charqueiro, precisa do poder público para iniciar o tratamento, uma vez que já realizou exames para diagnosticar a metástase, além disso, conta também com o apoio de amigos, familiares e da comunidade, que está ajudando a arrecadar dinheiro. “Estou dependendo apenas do resultado da biópsia, que demora em torno de duas a três semanas para sair o resultado. Estou sendo acompanhado por diversos médicos e tomando vários medicamentos para conter as dores e a inflamação”, conta.

Para mais informações, os interessados devem mandar mensagem no número (68) 98422-1026 para falar com Maria, esposa de Charqueiro ou (68) 99979-0166 para falar com o promotor do evento Tampinha Bitar.

Charqueiro do Acre

Gildomar Oliveira Gomes, conhecido como Charqueiro do Acre, foi vereador no município de Plácido de Castro, é ativista político social e emancipalista, é representante do Acre em alguns movimentos que defendem a emancipação de distritos, buscando um estado maior. Charqueiro também foi professor durante 17 anos, atualmente é autônomo, jornalista freelancer e luta por causas sociais no geral.