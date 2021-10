Tourão quebra tabu e conquista a primeira vitória sobre o Estrelão

O triunfo do Humaitá sobre o Rio Branco, ocorrido no último domingo (3), no estádio Florestão, pelo jogo de ida das finais do Campeonato Acreano 2021, foi o primeiro registrado a favor do Tourão do Humaitá no confronto envolvendo os dois clubes.

Conforme pesquisa do site “Na Marca da Cal”, o primeiro duelo entre as equipes ocorreu na temporada de 2017. O Estrelão naquela oportunidade levou a melhor e venceu por 3 a 1.

Outros oito confrontos foram realizados até aqui entre as equipes. Na soma dos números, o Rio Branco leva larga vantagem de cinco vitórias, três empates e uma derrota.

O time do José de Melo marcou durante os confrontos 18 gols e sofreu apenas oito, totalizando saldo de dez gols.

Nesta temporada, as equipes jogaram três vezes e o equilibro predominou com uma vitória de cada lado pelo placar simples de 1 a 0. Um empate sem gols também foi registrado.

VEJA OS CONFRONTOS

2017

HUMAITÁ 1 X 3 RIO BRANCO

HUMAITÁ 2 X 5 RIO BRANCO

2018

HUMAITÁ 0 X 3 RIO BRANCO

HUMAITÁ 0 X 0 RIO BRANCO

2019

HUMAITÁ 3 X 3 RIO BRANCO

2020

HUMAITÁ 1 X 3 RIO BRANCO

2021

HUMAITÁ 0 X 0 RIO BRANCO

HUMAITÁ 0 X 1 RIO BRANCO

HUMAITÁ 1 X 0 RIO BRANCO