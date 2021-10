Trabalhador é resgatado por Bombeiros e salvo por equipe do Samu após descarga elétrica em Rio Branco

Um trabalhador ainda não identificado foi vitima de uma descarga elétrica quando concertava o telhado de uma residência na tarde de domingo (17), na rua Thaumaturgo, no bairro Vitória, parte Alta da cidade de Rio Branco.

Segundo informações de militares do Corpo de Bombeiros, o homem estava realizando o conserto do telhado de uma residência, quando acabou tocando com a cabeça na fiação de alta tensão da rede de energia elétrica. Com a descarga, a vítima ficou desorientada e não conseguiu mais descer do telhado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local, mas não tinha como chegar até em cima da residência para fazer o atendimento, sendo necessário acionar o Corpo de Bombeiros Militar para que o trabalhador fosse retirado em segurança para receber os atendimentos médicos.

Após o salvamento, a vítima recebeu os cuidados dos paramédicos do Samu e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

