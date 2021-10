Traficante chora ao ser preso quando organizava festa do próprio aniversário

Policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam um jovem de 24 anos, na quarta-feira (6), suspeito de vender drogas no bairro Lagoinha em Porto Velho. A prisão foi em uma casa onde o traficante estava organizando a própria festa de aniversário, que aconteceria no sábado (9). Ao ser algemado, o suspeito chorou na frente dos policiais.

Segundo o Denarc, investigações revelaram que a residência alvo da ação policial, na rua Itapajé, funcionava como um ponto de venda de drogas.

Na quarta-feira, policiais observaram uma grande movimentação de possíveis usuários de entorpecentes, incluindo menores entrando e saindo da casa.

Quando alguns jovens saíram da casa, os agentes do Denarc fizeram uma abordagem ao grupo e confirmaram que no local havia venda da droga.

Já dentro da casa os policiais avistaram um jovem de 24 anos, que seria o dono e vendedor dos entorpecentes.

Além de maconha, cocaína e dinheiro em espécie, dentro da residência foram localizadas varias caixas de cerveja e uma decoração para festa.

Quando questionado sobre a decoração, o traficante começou a chorar e disse que era para a festa de aniversário dele, no sábado (9), quando vai completar 25 anos.

Após receber voz de prisão por tráfico, o jovem foi levado à delegacia da capital.