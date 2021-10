Tragédia: Caminhonete superlotada capota, cai em ribanceira e deixa 2 mortos e 5 feridos

Uma caminhonete superlotada, com sete pessoas, capotou e caiu em uma ribanceira na MS-010, a cerca de 8 km de Campo Grande, neste domingo (3). Duas pessoas, incluindo o motorista, morreram no local e cinco sobreviventes foram encaminhados para a Santa Casa, sendo um em estado gravíssimo.

As informações preliminares repassadas ao g1 pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) apontam que o motorista da caminhonete estava com mais três pessoas no veículo dirigindo até uma chácara, na saída para Rochedo, para passar o final de semana com a família. Em um determinado momento teria avistado três amigos na rodovia e decidiu dar carona.

Já com as sete pessoas no carro, o motorista teria perdido o controle da caminhonete, capotado e caído na ribanceira.

Aos bombeiros, um motorista de aplicativo que passava pelo local acionou os bombeiros após avistar marcas de pneus na via e o veículo já fora da pista.

Bombeiros e socorristas do SAMU tentaram reanimar as vítimas fatais no local, mas desistiram após constatar o óbito.

Perícia e a Polícia Civil estão no local e vão apurar as possíveis causas do acidente. O g1 entrou em contato com a Santa Casa para saber o estado dos sobreviventes, mas até o fechamento do material não obteve resposta.