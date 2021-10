Um homem morreu esmagado depois de dormir embaixo de um caminhão na Dutra, em Caçapava (SP), nesta madrugada de domingo (10/10). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o romeiro que seguia a pé até Aparecida (SP), provavelmente tentou se abrigar da chuva.

O motorista do caminhão não viu o homem, ligou o veículo e esmagou a vítima com os pneus do lado esquerdo do segundo semirreboque. O romeiro, de 40 anos, morreu no local. Veja o vídeo abaixo:

