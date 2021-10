Três adolescentes são presos após arrastão no Segundo Distrito de Rio Branco

Três adolescentes de 17 anos foram apreendidos após realizarem um arrastão na noite desta quarta-feira (20), na Travessa Mateus, no bairro Santa Inês, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Policiais Militares do 2° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina, quando receberam uma informação via COPOM, que criminosos estavam em uma motocicleta modelo Honda Biz, de cor vermelha e placa MZZ-8456, realizando roubos em série pela região do bairro Belo Jardim 1.

De posse da denúncia, a guarnição começou a fazer ronda na região e conseguiu ver dois jovens em fundada suspeita e com as mesmas características repassadas pelo COPOM. Os criminosos, ao perceberem a aproximação da viatura policial, tentaram fugir na moto entrando na travessa Mateus, mas cairam do veículo.

Durante a revista pessoal, foi encontrado um simulacro e dois celulares. Em uma rápida conversa, os meliantes confessaram serem os autores dos roubos no bairro Belo Jardim e de terem roubado duas vítimas em via pública e roubaram os seus pertences. Eles falaram ainda que a motocicleta, que estavam usando, havia sido roubada há alguns dias no Ramal da Usina, na região do Belo Jardim III.

Ao serem perguntados sobre onde estariam os demais pertences das vítimas, os menores indicaram outra residência na rua Baguari, no bairro Taquari. Os PMs foram até o local e apreenderam outro menor, que estava em posse documentos pessoais e cartão bancário de uma vítima.

Diante dos fatos foi dada voz de apreensão e os criminosos foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a moto roubada e os pertences das vítimas, para a tomada das medidas cabíveis.