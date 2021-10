Treta na Band: Edilson briga com Neto e está fora da emissora

O ex-jogador Edilson não é mais funcionário da TV Bandeirantes. O agora comentarista teve uma briga com o apresentador Neto e acabou deixando a emissora.

A informação é do colunista Flávio Ricco. Apesar da discussão, Neto e Edilson tinham boa relação no ar. O ex-jogador de Corinthians e Palmeiras já havia se desentendido com o ex-goleiro Velloso e deixado o programa Os Donos da Bola para integrar o Jogo Aberto.

“Até hoje eu não sei o motivo. Ninguém me contou. Foi do nada. Liguei para ele e fez de conta que não sabia. Ficou por isso mesmo”. Eu não gosto de mentira, e a mentira me faz mal. Quando o Neto (fora do ar) é uma pessoa e no ar ele é outra, pra mim isso é uma mentira. Eu não gosto desse tipo de situação. Se ele fosse a mesma pessoa que ele é fora do ar, no ar, ele teria maior aceitação do público”, disse Edilson em entrevista ao canal Podpah.

Neto respondeu afirmando que revelaria o motivo da mudança. “O Edílson foi no PodPah e disse que eu não falei a verdade em relação à saída dele do programa. Oh, Edílson, eu vou dar um mês, aí eu vou contar toda a verdade. Eu não quis contar toda a verdade, mas aí eu vou contar. Um mês”, disse o apresentador.