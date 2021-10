‘Tribunal do crime’: trio é condenado a 58 anos de prisão por matar jovem

Jessica Moreira e Lislie Silva Vargas, ambas de 30 anos, foram condenadas a 20 anos de reclusão cada e Luquen Luis Martins dos Santos, de 29, foi sentenciado a 18 anos de prisão. A sentença do Tribunal do Júri foi proferida pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida.

O trio acusado de matar Sorraira Cabritta Campo a facadas após sessão do “tribunal do crime” em Campo Grande, no ano de 2018, foi condenado, nesta quinta-feira (21), por homicídio doloso qualificado por motivo torpe e meio cruel. Somadas, as penas chegam a 58 anos de prisão. O crime foi motivado por rixa entre facções rivais.

