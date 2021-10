TSE inicia inspeção dos códigos-fonte das urnas eletrônicas para as eleições de 2022

Essa fase dura duas semanas e faz parte dos preparativos para o Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação, que vai ocorrer em novembro.

Ao todo, 39 pessoas se inscreveram para atuar na inspeção dos códigos-fonte – são os chamados “investigadores”. Entre as atividades que esses especialistas vão desempenhar está a elaboração de um “plano de ataque” às urnas eletrônicas.

De acordo com José de Melo Cruz, coordenador de sistemas eleitorais do TSE, essa etapa de testes vai servir de preparação para o evento de novembro, quando os investigadores vão, de fato, tentar atacar virtualmente o sistema do TSE, em busca de eventuais falhas a serem corrigidas.