Ufac e governo do AC buscam apoio para Hospital Universitário

A reitora da Ufac, Guida Aquino, e o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), reuniram-se com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, para discutir a implantação do Hospital Universitário (HU), na manhã desta terça-feira, 5.

O encontro ocorreu no Ministério da Educação, em Brasilía, e contou com a participação dos senadores Sérgio Petecão (PSD-AC) e Mailza Gomes (PP-AC), além do deputado federal Alan Rick (DEM-AC).

O HU está projetado para ofertar 280 leitos comuns e 40 unidades de terapia intensiva; serão 60 consultórios médicos e 11 salas para centro cirúrgico.

Quando finalizado, a capacidade será de 245 mil consultas ambulatoriais por ano e 9 mil cirurgias anuais.

O espaço trabalhará atendimentos em regime ambulatorial, de internação, apoio ao diagnóstico e terapia, apoio técnico, desenvolvimento de recursos humanos e pesquisa, gestão e execução administrativa e apoio logístico. Urgência e emergência não serão contempladas. O investimento total para construir e equipar o espaço é de R$ 252 milhões.

O pró-reitor de Planejamento, Alexandre Hid, também esteve na reunião.