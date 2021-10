UFO GIGANTE é flagrado na superfície da Lua; veja vídeo

Muitos teóricos da conspiração em todo o mundo acreditam fortemente que alienígenas estão habitando secretamente na superfície lunar, e eles divulgaram várias anomalias detectadas nas diferentes imagens lunares divulgadas por agências espaciais como a Nasa ou de seus próprios registros a partir de telescópios amadores com câmeras acopladas. Adicionando calor às alegações feitas por essas teorias da conspiração, um astrônomo amador da Sérvia, que não quis se identificar, gravou um UFO gigante voando sobre sua superfície da Lua através de seu telescópio. O estranho objeto poderia muito bem ser um pássaro ou drone passando em frente ao telescópio, mas esses argumentos caem por terra no instante em que se observa que o UFO projeta uma sombra na superfície rochosa de nosso satélite.

As imagens foram feitas na madrugada de ontem, quarta-feira, 06 de outubro, por um astrônomo amador sérvio e postado pelo canal russo “Almanaque do desconhecido”, no VK.com. Nas imagens, o observador vasculha a Lua, mostrando as crateras, quando é surpreendido por algo que parece uma esfera se deslocando. Curiosamente, percebe-se a sombra do UFO logo abaixo. Recentemente outro astrônomo amador observou um fenômeno curioso, em que dois pontos relativamente distantes da superfície da Lua emitiam flashes de luz intermitentes, como se estivessem se comunicando. Considerando que tais filmagens não sejam adulteradas ou forjadas, isso nos faz pensar não apenas em diversos relatos de astronautas, mas em porque não voltamos à Lua.(Texto: Revista Ufo/Foto: reprodução VK.Com)