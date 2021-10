Última parcela do auxílio emergencial: Confira o calendário de pagamento

Neste mês, terá início o pagamento da última parcela do auxílio emergencial, que ainda não recebeu uma confirmação oficial do governo federal se terá novas rodadas. Até lá, seguem confirmados os depósitos da 7ª parcela do benefício para outubro.

Os repasses da 6ª parcela já foram encerrados, restando atualmente apenas a fase de saques para quem faz parte do público geral de beneficiários. Em relação à última parcela do auxílio, os pagamentos via Caixa Tem começam a partir do dia 20 de outubro e terminam no dia 31 do mesmo mês. Já os saques em espécie vão iniciar em 1º de novembro.

Como vem acontecendo desde o início da renovação do programa, o crédito é feito de acordo com a data de aniversário do beneficiário. No caso de quem recebe o Bolsa Família, os pagamentos da 7ª parcela serão realizados antecipadamente, entre os dias 19 e 29 de outubro, seguindo a ordem do dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Calendário última parcela do auxílio emergencial

Veja a seguir as datas de repasse da última rodada do benefício para o público geral:

Nascidos em Janeiro: depósito em 20 de outubro e saque em 01 de novembro;

Nascidos em Fevereiro: depósito em 21 de outubro e saque em 03 de novembro;

Nascidos em Março: depósito em 22 de outubro e saque em 04 de novembro;

Nascidos em Abril: depósito em 23 de outubro e saque em 05 de novembro;

Nascidos em Maio: depósito em 23 de outubro e saque em 09 de novembro;

Nascidos em Junho: depósito em 26 de outubro e saque em 10 de novembro;

Nascidos em Julho: depósito em 27 de outubro e saque em 11 de novembro;

Nascidos em Agosto: depósito em 28 de outubro e saque em 12 de novembro;

Nascidos em Setembro: depósito em 29 de outubro e saque em 16 de novembro;

Nascidos em Outubro: depósito em 30 de outubro e saque em 17 de novembro;

Nascidos em Novembro: depósito em 30 de outubro e saque em 18 novembro;

Nascidos em Dezembro: depósito em 31 de outubro e saque em 19 novembro.

Valores do auxílio emergencial

Os valores do auxílio emergencial variam entre R$ 150, R$ 250 e R$ 375, conforme a composição familiar dos inscritos. No caso de pessoas que moram sozinhas, a quantia oferecida é de R$ 150. Ao contabilizar mais de uma pessoa no grupo, o valor sobe para R$ 250.

Em se tratando de mulheres chefes de família, responsáveis pelo sustento do lar, a quantia paga é de R$ 375.

O cidadão que deseja consultar a situação do auxílio emergencial, e saber se tem direito à sétima e última parcela do auxílio, é possível consultar a lista de contemplados pelo site da Dataprev ou site da Caixa.