Urgente: PL que permite repasse de R$ 2,4 mi às empresas de ônibus será votado nesta quinta

Por 11 votos favoráveis, contra 1 em desfavor e 1 abstenção, os vereadores decidiram por votar ainda nesta quinta-feira (7), o Projeto de Lei (PL) enviado à Câmara Municipal de Rio Branco pelo prefeito Tião Bocalom (Progressistas), que institui a concessão de subsídio tarifário temporário do transporte coletivo urbano, com o objetivo de custear até 100% do valor da tarifa pública.

O PL prevê um repasse de R$ 2,4 milhões às empresas e já tinha previsão de ser votado nesta quinta mas foi retirado de pauta e transferido para a semana que vem, pela falta de documentos como a ata do Conselho Tarifário que permitiu a redução da tarifa do transporte coletivo e uma ementa em relação ao Plano Plurianual (PPA), mas após a sugestão do vereador Ismael Machado (PSDB), foi debatida a antecipação da votação.

Após uma reunião de cerca de 45 minutos entre os parlamentares, uma votação entre eles decidiu que o PL será votado ainda nesta quinta, a sessão continua neste momento e a votação ocorrerá ao fim do grande expediente.