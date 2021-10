Usando uma Skid, Governo do Acre continua implantando pontes na zona rural de Sena

Os moradores de diversas localidades da zona rural de Sena Madureira estão saindo do isolamento no que concerne à questão de pontes. O Governo do Estado, por intermédio do Deracre, vem implantando pontes em vários lugares, possibilitando o tráfego de motocicletas e carros que anteriormente era praticamente inviável.

Por determinação do governador Gladson Cameli e do Diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes, uma máquina Skid foi designada para Sena Madureira. Tal equipamento faz o transporte de grandes toras de madeira até os locais onde as pontes são construídas. “O que a Skid faz em um dia, o trator não faz em uma semana. Por isso, a vinda desse equipamento aqui pra Sena tem sido fundamental. Fica o nosso agradecimento ao governador Gladson Cameli e ao Diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes. Essas ações contemplam sobremaneira o homem do campo”, comentou o engenheiro João Pereira, representante do Deracre em Sena.

Segundo ele, até a presente já foram implantados mais de 400 metros de ponte em vários locais da zona rural. “Tínhamos uma demanda muito grande nesse sentido. Ressaltamos também a parceria com os moradores que tem sido fundamental. Construímos pontes na região do Cassirian, ramais da estrada de Manoel Urbano e outros, e as ações continuam ocorrendo”, confirmou.

Além das pontes, o Deracre também vem atuando na reabertura e melhoramento de ramais em Sena Madureira.

Fotos: ContilNet