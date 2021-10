Usina de Arte oferece curso de iniciação teatral para pessoas acima de 15 anos; saiba como participar

O Curso de Iniciação Teatral está com as inscrições abertas até a próxima sexta-feira, 8, sem taxa de inscrição e livre para o público com idade igual ou maior a 15 anos. O curso acontece em 12 de outubro, das 8h30 às 11h30, nas terças e quartas-feiras, na Usina de Arte João Donato, em Rio Branco.

O curso, que será ministrado pela professora Amanda Graciele, tem como objetivo introduzir o estudante à linguagem teatral por meio de experimentação de técnicas corporais e jogos teatrais para estimular a escuta do corpo, concentração, percepção rítmica, imaginação e criatividade.

“A Usina de Arte desde muitos anos oferece cursos de Iniciação Teatral e, quando cheguei na Usina como professora da casa, no ano de 2019, ofertei esse mesmo curso. Antes da pandemia, tivemos algumas turmas de teatro e foi muito especial, pois geralmente as pessoas que procuram os cursos da Usina de Arte é porque têm interesse em aprender e isso facilita o processo de troca e a construção de conhecimento básico a respeito da linguagem teatral”, diz Amanda.

O público-alvo dos cursos da Usina de Artes são pessoas interessadas a partir de 15 anos como estudantes, profissionais de diversas áreas, artistas e comunidade em geral. Com apenas 20 vagas, o curso sem taxa de inscrição, fará um sorteio e uma lista de espera caso haja desistência de algum aluno. Para se inscrever, basta acessar o link disponibilizado no Blog Usina de Olhares e preencher o formulário disponível.

Além disso, é obrigatório o uso de roupas confortáveis que possibilitem a execução dos movimentos corporais, máscara de proteção individual, álcool para higienização e levar a própria garrafa com água.

“Neste caso, gosto de trazer para minhas aulas um trabalho pautado em técnicas do yôga, da dança e de conhecimentos que aprendi quando fui aluna do curso de música da Usina, em 2007, mesclando várias técnicas e referências que aprendi ao longo de minha trajetória com outros artistas e professores de arte”, afirma a professora.