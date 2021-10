Valor da gasolina supera R$ 7 no AC e sete estados, diesel ultrapassa R$ 6 e Bolsonaro prevê outro reajuste

O Acre segue entre os Estados com a gasolina mais cara do país, de acordo com a pesquisa semanal de preços divulgada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) do período entre 17 e 23 de outubro.

O preço máximo da gasolina comum no país já supera R$ 7 em oito estados brasileiros: Acre, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e Piauí.

O Rio Grande do Sul segue como o estado com o litro da gasolina mais cara do país: R$ 7,46.

O preço do diesel comum ultrapassou a máxima de R$ 6 no estado acreano. O diesel S10, com 10 partes por milhão de enxofre, tem máximas acima de R$ 6 no Acre, no Mato Grosso e em São Paulo.

O presidente Jair Bolsonaro anunciou à imprensa nesta semana que o governo federal não vai interferir nos preços da Petrobras e anunciou novos aumentos para os próximos dias.