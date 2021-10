Veja como Silvio Santos foi de camelô à um dos empresários mais ricos do Brasil

Se não todo o Brasil, a maioria dos brasileiros sabe quem é Silvio Santos. Dono do SBT , sua empresa mais famosa, o empresário aos 90 anos de idade ainda é notícia.

Isso porque o empresário, dono de um império que conta com 38 empresas, têm uma história que vai literalmente “do lixo ao luxo”.

Portanto, conheça essa trajetória com altos, baixos e reviravoltas de novela do homem que saiu do camelo e virou um dos mais famosos bilionários brasileiros.

Quem é Senor Abravanel?

Hoje conhecido por seu nome artístico, Silvio Santos começou sua vida como camelô nas praias do Rio de Janeiro. Logo cedo, devido a sua voz emblemática, o empresário conseguiu seus primeiros trabalhos como locutor, dando início a sua carreira.

Entretanto, foi só em 1958 que seu império começou a surgir, quando o empresário adquiriu o Baú da Felicidade. A empresa mandava a seus clientes caixas mensais, com brinquedos e produtos onde o cliente por sua vez pagava carnês mensais.