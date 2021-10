Veja como votaram os deputados do AC em PL que pode reduzir valor do combustível

Os deputados federais aprovaram nesta quarta-feira (13), por 392 a favor 71 contrários e 2 abstenções, o projeto de lei do governo federal que muda a cobrança de ICMS sobre os combustíveis, o que deve reduzir o custo da gasolina, do etanol e do diesel em 2022.

Dos oito deputados federais do Acre, apenas Flaviano Melo (MDB) votou contra. Alan Rick (DEM-AC), Dra. Vanda Milani (Solidariedade-AC), Jéssica Sales (MDB-AC), Jesus Sérgio (PDT-AC), Leo de Brito (PT-AC), Mara Rocha (PSDB-AC) e Perpétua Almeida (PCdoB-AC) votaram sim.

Cinco emendas apresentadas pelos partidos de oposição antes da conclusão do projeto pela Câmara ainda precisam ser analisadas, o que pode ocorrer ainda hoje. Em seguida, a proposta segue para o Senado.