Veja o que abre e o que fecha em Rio Branco no feriadão de Finados, na próxima semana

Em decorrência do feriado do Dia do Servidor Público, comemorado na última quinta-feira (28), e tendo em vista o feriado do Dia dos Finados, no dia 02 de novembro, o governo do Acre transferiu o ponto facultativo para esta sexta-feira (29), prolongando o feriado até a próxima terça-feira (02).

Por conta disto, órgãos e serviços públicos seguirão o decreto governamental e só voltarão na próxima quarta-feira (03). A Organização das Centrais de Atendimento (OCA), bem como as secretarias de estado, por exemplo, folgará a partir desta sexta.

Além disto, os serviços judiciários também adotaram ao feriado prolongado, funcionando em regime de plantão apenas para casos urgentes.

Com relação aos atendimentos bancários, as agências só fecharão no feriado nacional, correspondente ao dia 02 de novembro. Já os Correios continuarão funcionando normalmente.