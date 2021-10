Vendedor, auxiliar de atendimento e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta quarta

O ContilNet separou nesta quarta-feira (13), três vagas disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco. As oportunidades são para vendedor, designer gráfico e auxiliar de atendimento.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link que estão abaixo das descrições.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Vendedor na “Ambev”: Participar das reuniões diárias matinais de planejamento e reconhecimento de resultados, realizar o planejamento de seu dia e identificação de oportunidades de vendas, visitar estabelecimentos pré-cadastrados para venda de produtos, aumento da comercialização de produtos da companhia em comparação aos da concorrência, garantindo disponibilidade e execução, dentre outros. É preciso ter disciplina para cumprimento de rotina, habilidade numérica, facilidade de relacionamento interpessoal.

– Designer Gráfico na “CyberGenios” (remoto): Pessoas geniais, loucos pelo mundo do design, que estão sempre em busca de ideias originais, inovadoras, pensando de forma estratégica, vivenciando e trocando experiências. Com o objetivo de levar o nosso propósito de descomplicar o mundo digital, através de um visual genial, entre os diversos canais de comunicação existentes. Ter conhecimentos em Photoshop, Ilustrator, InDesign. Conhecimento de After Effects e 3D serão diferenciais.

– Auxiliar de atendimento: Atendimento ao cliente no momento do checkin no aeroporto, auxilio ao cliente com mobilidade reduzida, auxílio aos clientes com relação aos totens de atendimento, auxilio ao cliente no Check-in para despacho de bagagem, impressão de documento de voo. Local de trabalho: Aeroporto de Rio Branco. Salário: 860,19, com Vale Transporte de R$ 18,00, 4h diárias.