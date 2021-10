Vendedor, operador de caixa e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta quinta-feira

O ContilNet separou nesta quinta-feira (07), cinco vagas disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco. As oportunidades são para especialista em conteúdo, vendedor, operador de caixa, assistente técnico e trainee.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link que estão abaixo das descrições.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Especialista em conteúdo na “Mangata” [home office]: Contratação de 3 meses com possibilidade de renovação, profissional para atuar na redação de conteúdo, monitoramento das redes sociais, agendamento das publicações e busca por referências e tendências para identificar novas oportunidades, auxiliando no gerenciamento dos cronogramas, processos e prazos de entregas da área de conteúdo. Para se candidatar, basta entrar no LinkedIn e enviar currículo + portfólio.

– Vendedor no “Via Verde Shopping”: Regime de contratação de tipo efetivo – CLT, é necessário realizar a venda de produtos, atendimento ao cliente em loja, recepção dos clientes na entrada e saída da loja, organização da loja (limpeza, embalagens, vitrine e servir café). Horário de atuação: escala 6×1 das 14h às 22h20, necessário ter Ensino Médio completo e experiência com atendimento ao cliente em vendas.

– Operador de caixa: Empresa de grande porte em expansão no seguimento de calçados e moda, contrata Operadores de Loja, fará organização de loja, reposição de produtos e atendimento ao cliente no caixa. Necessário ter Ensino Médio Completo, disponibilidade de horário e para trabalhar em escala 6×1, desejável experiência anterior com atendimento ao cliente em lojas de Varejo e ações temporárias.

Link: https://candidato.luandre.com.br/Vagas/Visualizar/105337?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed

– Trainee na “Bemol”: Apoiar o trabalho das gerências e chefias por meio de intenso programa de aprendizagem para a execução de todos os processos de trabalho, visando garantir o cumprimento de normas, procedimentos e instruções de trabalho na busca contínua da satisfação dos Clientes. É importante ter graduação concluída ou em andamento (finalistas), conhecimento em linguagem de programação e excel avançado.

Link: https://jobs.kenoby.com/bemol/job/trainee—rio-branco/615dc64201eb80704321ab3a?utm_source=indeed&utm_campaign=kenoby&utm_medium=post

– Assistente Técnico iPlace no “Via Verde Shopping”: Realizar atendimento ao cliente, garantindo o entendimento da sua necessidade, recepcionar e realizar diagnóstico em produtos, registrando as ordens de serviço, receber os produtos de fornecedores e acondicionar adequadamente no laboratório de Assistência Técnica, dentre outros. É preciso ter Ensino médio concluído, ter 18 anos ou mais, ter disponibilidade para atuar em horários de shopping. Será um diferencial se tiver experiência em tecnologia/suporte técnico e ensino Superior em andamento ou concluído em Tecnologia da Informação, Análise de Sistemas, Ciências da Computação ou afins.

Link: https://iplace.gupy.io/job/eyJqb2JJZCI6MTIzNDMzNCwic291cmNlIjoiaW5kZWVkIn0=?jobBoardSource=indeed