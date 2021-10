Verdade sobre o corpo de Eliza Samudio é revelada e passado de goleiro Bruno vem à tona

Quem vem acompanhando os noticiários nas últimas semanas sabe que as coisas andam agitadas principalmente quando o assunto é o caso de Eliza Samudio. Isso porque, já não é mais novidade para ninguém que esse crime deixou o país inteiro em choque e ainda deixa, já que o corpo da modelo não foi encontrado até hoje e muitos acreditam que nem será.

Para quem não sabe, ela tinha 25 anos e tinha acabado de se tornar mãe do filho recém-nascido do goleiro Bruno. Na época, o jogador era titular do Flamengo e não queria reconhecer a paternidade do bebê. O goleiro acabou sendo levado a júri popular e não teve para onde fugir.