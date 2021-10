Vereadora Michelle Melo participa de ação em comemoração ao Dia das Crianças no bairro João Eduardo II

A vereadora Michelle Melo (PDT), esteve nesta terça-feira, 12, na ação Dia do Amor, no bairro João Eduardo, idealizada pelo projeto Família no Altar.

A parlamentar foi convidada para colaborar realizando atendimento médico.

Além disso, a comunidade também contou com atendimento odontológico, consulta jurídica e vacinação contra gripe e Covid-19.

As crianças se divertiram com atividades de recreação infantil, música, dança e lanches.

“Foi uma manhã muito especial, pois além de colaborar como médica neste dia, também recebi o carinho da população. Muito feliz e grata em finalizar este Dia das Crianças desta forma, cuidando de gente”, pontua a vereadora.

Fotos: Assessoria