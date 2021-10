Vestida de noiva, senamadureirense é levada ao altar aos 64 anos e conquista internet

Está ganhando grande repercussão nas redes sociais o casamento de uma moradora bastante conhecida em Sena Madureira e que durante anos enfrentou as lutas do dia-a-dia e a criação dos filhos praticamente sozinha. A repercussão, é óbvio, de maneira positiva. Trata-se da dona Neide dos Santos que resolveu dizer o “sim” aos 64 anos de idade.

O casamento com o senhor Ronaleudo aconteceu como ‘manda o figurino’. Dona Neide entrou na igreja ao lado de um dos filhos (Dângelo), com o vestido de noiva elegante e foi recebida por seu noivo no altar. Outro ponto marcante é que parte do casamento foi celebrada por seu próprio filho, o pastor Deyson Rodrigues.

Além de seus filhos e de outros convidados da família, a cerimônia também foi acompanhada por netos de dona Neide.

Em sua página no Facebook, o vereador Denis Araújo, que é filho de dona Neide, fez uma postagem bastante descontraída em relação ao casamento da mãe: “Minha mãe casou! Aos 64 anos minha mãe resolveu casar, a “veinha” botou foi “cocano”, e eu ainda fui “bater os retratos” rsrs, e tu aí encalhado até hoje né, kkkkk, mas, continua com paciência esperando no Senhor”.

Além da descontração, o clima foi também de muita felicidade durante a cerimônia tanto em relação aos noivos quanto ao público presente.

Dona Neide morou muitos anos no Bairro Cidade Nova, sendo bastante conhecida em Sena Madureira. “Ela está mais do que certa. Tem 64 anos, mas ainda está viva. Glória a Deus”, comentou o internauta Sidiney Cunha.

Veja as fotos (arquivo de família)