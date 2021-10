César Tralli não segurou o choro em sua despedida do SP1 TV, na manhã desta sexta-feira (15/10). Após ganhar uma homenagem da equipe do matinal, o apresentador não conteve as lágrimas e emocionou internautas na web.

“Mais uma vez, um beijo, se cuide, e obrigada, de coração. Valeu”, disse Tralli, enquanto recebia aplausos da equipe. Enquanto exibiam os créditos do jornal, o jornalista aparece chorando, muito emocionado.

