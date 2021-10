Vídeo: após bater em mulher, homem leva surra em bar

Após agredir uma mulher em um bar no município de Santa Helena de Goiás, no sudoeste goiano, um homem foi jogado para o meio da rua e levou uma surra de clientes no estabelecimento. Câmeras de segurança do local flagraram o momento.

De acordo com a Polícia Militar, a confusão aconteceu no último sábado (9/10), no entanto, as imagens só foram divulgadas nesta terça-feira (12/10). No registro, é possível ver que o homem se aproxima da mulher e, na sequência, desfere socos, a derruba da cadeira e continua a agressão no chão, dando um chute.