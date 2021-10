VÍDEO: De bicicleta, dupla invade residência de servidor público na Baixada da Sobral

As imagens do circuito interno das câmeras de segunda cedidas pelo funcionário para a reportagem mostram o exato momento que dois homens chegam no local em uma bicicleta e se aproximaram do portão da residência.

O crime contra o patrimônio privado tem acontecido com muita frequência na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Criminosos quase invadiram a residência de um servidor público pela segunda vez na tarde deste domingo (24), no Bairro da Glória, na região da Baixada da Sobral.

