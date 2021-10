Vídeo: Filha mata o pai, bebe o sangue e diz: “Era docin”

Um vídeo que tem sido compartilhado em grupos de Whatsapp nesta terça-feira (19/10), mostra uma mulher confessando ter matado o próprio pai. As imagens que mostram Rosângela dos Santos de Aguiar, de 22 anos, foram feitas em julho de 2015 na Paraíba, época que ocorreu o crime. De acordo com a jovem, o crime aconteceu porque o pai da acusada a teria estuprado.



Nas imagens registradas na época do crime, Rosângela conta como o crime aconteceu. A jovem teria chegado de moto e falado para a mãe o quanto a amava e que não voltaria a vê-la. Depois, ela teria encontrado o pai, o qual teria ferindo com uma faca e o executado com uma arma.

Rosângela conta que queria ter arrancado a cabeça da vítima e pendurado em uma estaca, mas não conseguiu. E, por fim, faz uma revelação chocante ao ser questionada sobre a suspeita de ela ter bebido o sangue do pai.

Veja o vídeo AQUI.

— Não me arrependo. Mataria de novo. Beberia o sangue dele de novo. Era docinho.

Junto com Rosângela, outras três pessoas foram presas suspeitas de participar do crime e teriam confessado participação no assassinato. A suspeita negou que teve ajuda.