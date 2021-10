Vídeo flagra bando de araras-canindé ‘lanchando’ em movimentada avenida de Campo Grande

As aves tem sido vistas com maior frequência em Campo Grande. Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA), isso ocorre porque as araras estão no período reprodutivo, em que ficam próximas aos ninhos, que estão localizados em várias palmeiras espalhadas pela cidade.

De acordo com a PMA, “compartilhar” o habitat com os carros não prejudica, neste caso, os casos de atropelamento são raros, porém as autoridades reforçam a necessidade de cuidado dos motoristas.