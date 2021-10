VÍDEO: Homem tenta pular de telhado do Batalhão de Trânsito em Rio Branco e acaba convencido a descer pelo CB

Um homem ainda não identificado tentou se jogar do telhado do prédio do Batalhão de Trânsito, localizado na Via Chico Mendes, no bairro Santa Inês, região do Segundo Distrito de Rio Branco. O fato aconteceu na manhã deste sábado (16).

Segundo informações de populares, o homem, que aparentava estar transtornado, subiu de forma inesperada no prédio e estava à todo custo tentando se jogar. Uma equipe do Corpo de Bombeiros do 2° Batalhão foi acionada e esteve no local. Com muito diálogo e muita conversa, o homem desistiu de pular e se entregou para a guarnição dos bombeiros.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local, prestou os primeiros atendimento à vítima que foi encaminhada para o Hospital de Saúde do Acre (HOSMAC), para avaliação e possível tratamento.