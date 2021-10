Vídeo: Lucas Penteado mostra suposta traição da noiva com o segurança e deixa os internautas chocados

O nome de Lucas Penteado está no topo dos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta sexta-feira, dia 1º de outubro e tudo isso porque durante a madrugada, o ex-BBB fez uma live mostrando a suposta traição da noiva com o segurança.

Os fãs de Lucas se mostraram preocupados, pois ele vinha lutando contra uma depressão e o ocorrido poderá deixá-lo abalado. Em seu perfil no Instagram, o ex-BBB fez uma live expondo o que seria a traição da noiva. Júlia estaria com o segurança e durante a transmissão, Lucas Penteado disse aos seguidores: “Que feio”. Muitos comentários eram para dar força ao ator, mas alguns internautas disseram que ele errou ao expor a noiva desta forma. O LUCAS PENTEADO FEZ LIVE PARECE QUE A NOIVA TRAIU ELE pic.twitter.com/nE7jENHDMK — amanda mihaile (@iamandabc) October 1, 2021 Milhares de pessoas acompanharam a live que mostrava a jovem e também o segurança do prédio. Lucas fez questão de dizer que chegou a apresentar a ‘moça’ para todos como sua noiva e que agora estava arrasado com o flagrante. “Como a senhora vai fazer agora pra explicar pra todo mundo? Depois que eu fui lá no Altas Horas, em várias outras entrevistas falar que eu te amava. Porra, alugamos um apartamento, que é muito caro”, desabafou o ator. Lucas Penteado flagrou a noiva dele o traindo com o segurança e fez uma live. Genteeeeeeeee!!!! pic.twitter.com/pHVttikDQ8 — DANTAS (@Dantinhas) October 1, 2021 Vale lembrar que Lucas esteve no programa de Serginho Groisman no dia 18 de setembro e durante o bate-papo disse que teve depressão, mas estava vencendo a batalha que o apoio de sua família e também da noiva, Júlia, que estaria o ajudando muito. Mas nesta madrugada, o ex-Malhação apareceu em um elevador com a noiva e o segurança, dizendo que estava contente por mostrar tudo ao vivo. A jovem tentou fugir pela porta dos fundos, o que deixou Lucas ainda mais revoltado.