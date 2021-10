Vídeo: mesmo sob forte chuva, fiés participam de procissão de São Francisco em Tarauacá

A chuva não foi empecilho para a fé e milhares de fiéis saíram às ruas de Tarauacá, no fim da tarde desta segunda-feira (4), para participar da procissão de São Francisco de Assis que marca o encerramento do Novenário de São Francisco.

O Novenário é a maior festa religiosa do município e reúne devotos que saem das comunidades mais distantes para participar. Grande parte para pagar promessas ao Santo que tem seu dia celebrado neste 4 de outubro.

Em 2020 o evento não pode ser realizado devido a pandemia do coronavírus e por isso este ano as festividades tiveram um gostinho especial e reuniu um grande número de pessoas nos eventos que ocorreram em frente à Paróquia São José, o santo padroeiro de Tarauacá.

As festividades iniciaram no último dia 24 de setembro com eventos diários que contaram com missas, bingos, leilão e shows.

